Zes brandweerlui mogelijk met coronavirus besmet tijdens interventie in Leuven

De Leuvense brandweer nam geen risico. De zes betrokken brandweerlui werden naar huis gestuurd. Ze moeten zich laten testen. De korpsgeneesheer zal onderzoeken of er een nauw contact met de slachtoffers heeft plaatsgevonden. Indien dat niet het geval was en indien de test negatief is, dan mogen de brandweerlui na vier dagen opnieuw gaan werken. Anders moeten ze 14 dagen in quarantaine blijven. Na tien dagen kunnen ze zich opnieuw laten testen.