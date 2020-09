400 salamanders gered uit regenwaterreservoir in Wevelgem

De Vlaamse overheid verplicht bij nieuwbouwprojecten al sinds 2013 dat regenwater moet kunnen infiltreren in de bodem of moet worden opgevangen. “Vaak wordt er gekozen voor een diepe betonnen put met steile wanden en een raster”, zegt Naeyaert. “Er waren ook geen uitklimmogelijkheden voor de dieren”.



Naeyaert pleit voor natuurlijke waterreservoirs zoals amfibieënpoelen of plasdraszones : “Het probleem van kikkers, salamanders, padden en muizen in betonnen ‘vergeetputten’ is bekend. We willen dan ook aan de ingenieursbureaus vragen om er aandacht voor te hebben. Nu zijn die reservoirs een ecologische val”.