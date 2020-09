Antwerpse oppositie roert zich na drugsgeweld: "Afgrijselijk" en "Pure nalatigheid van het stadsbestuur"

Ook Wouter Van Besien - nog altijd fractieleider van Groen - roept de stad op tot actie. "Wat er nu aan het gebeuren is, is ronduit afgrijselijk. Opnieuw granaten en schietpartijen, dat is onaanvaardbaar. De mensen moeten in onze stad in veiligheid kunnen leven en in hun bed kunnen kruipen zonder angst voor granaten of kogels. "

"Op korte termijn moet de burgemeester en de stad naar de buurten in Borgerhout en Deurne gaan om duidelijk te maken wat men gaat doen. Om ze gerust te stellen, om de strategie van alle diensten uit te leggen, maar ook om suggesties van de buurt zelf te horen."

"Daarnaast moet er een themacommissie georganiseerd worden in de gemeenteraad, waarbij alle mogelijke niveaus betrokken worden. We moeten ons de vraag stellen hoe het nu verder moet met het beleid, want als het gaat over geweldbestrijding is het nog niet echt succesvol geweest."

De politie gaat dit trouwens niet alleen kunnen oplossen", gaat Van Besien verder. "Alleen werken met repressie en stoere taal is niet de oplossing. Er moet ook meer ingezet worden op het preventieve: sensibilisering, maar ook zorgen voor minder drugsverslaafden bijvoorbeeld."