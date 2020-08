Rivierenhof gaat strijd aan met "ambetanterik" Japanse duizendknoop 

Ongeveer in het midden van de 19de eeuw heeft een botanicus de Japanse duizendknoop geïntroduceerd in Nederland. De plant is een hele tijd in privécollecties gebleven, maar stilaan is hij zich toch gaan verspreiden in heel Europa. Sinds de jaren '50 is hij een echte plaag geworden. Arthur De Winter is ploegbaas in het Rivierenhof in Deurne en gaf in "Start je dag" op Radio 2 Antwerpen meer uitleg over hun pilootproject om de exotische plant weg te krijgen.