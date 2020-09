Basisschool De Bilter in Heers maakt school coronaveilig: “Kinderen moeten handen wassen in mobiele wasstraat”

Het gras naast de speelplaats is gemaaid en de struiken zijn gesnoeid. “We gaan zoveel mogelijk ons domein gebruiken om les te geven”, vertelt directrice Ingrid Vangrootloon. Als het goed weer is, gaan we buiten picknicken. En we hebben verschillende plaatsen om in de openlucht les te geven.” De directrice lijkt opgelucht dat de scholen opnieuw openen. “We zijn er klaar voor en we zijn erg blij om de kinderen terug te zien, want we hebben ze enorm gemist.”