Zijn de genderneutrale prijzen op de Berlinale wel een goed idee? Actrice Els Dottermans: "Minder kans voor vrouwen"

"We zijn van mening dat prijzen voor acteurs niet opsplitsen op basis van geslacht een signaal vormt voor een grotere gevoeligheid voor gender in de filmindustrie", leggen Berlinale-directeurs Mariette Rissenbeek en Carlo Chatrian uit.



De beslissing over genderneutrale prijzen hing al een tijdje in de lucht. Maar wat vinden acteurs en regisseurs zelf van de beslissing? Regisseur Lukas Dhont, bekend van de gelauwerde film "Girl" (over een transmeisje dat ballerina wil worden), was eerder al voorstander om dat onderscheid te laten vallen. Hij reageert nu tevreden.