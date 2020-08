Bredene wil bouwovertredingen kordater aanpakken, maar: "We willen er geen heksenjacht van maken"

Het is niet de bedoeling om heel oude vergunningen onder de loep te nemen. "We focussen ons op de huidige dossiers", zegt handhavingsambtenaar Ruimtelijke Ordening Maikel Stael. "Vaak weten particulieren gewoon niet dat ze niet zomaar om het even wat met hun voortuin mogen doen. Er zijn vaak ook onduidelijkheden over waar je al dan niet een carport mag bijzetten. Het is telkens de bedoeling dat de gemeente samen met de inwoner naar een oplossing zoekt. We willen absoluut geen heksenjacht creëren."