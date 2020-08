Buurman Chris Dusauchoit krijgt 6 maanden cel en zware boete wegens milieuovertredingen

De correctionele rechtbank van Leuven heeft een veehouder veroordeeld tot zes maanden cel en een boete van 182.000 euro voor inbreuken op de milieuwetgeving in en rond zijn bedrijf in Holsbeek. Buurman en tv-presentator Chris Dusauchoit had een klacht tegen eigenaar Teofiel S ingediend na een aanslepende ruzie over geurhinder en een vliegenplaag.