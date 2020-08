Concert Axl Peleman vanavond live te volgen via internet: "Het doet deugd"

"Ik heb dit weekend nog eens met de Kreuners gespeeld", steekt Axl Peleman van wal. "Dat was telkens voor 200 mensen. Nu kan je zeggen "maar 200", maar de Kreuners waren zo blij als kleine kinderen dat ze nog eens móchten spelen en de energie die die 200 mensen gaven, dat was onvoorstelbaar. Het was hartverwarmend om te zien dat ook zij blij waren om nog eens iemand live te zien spelen."

Nu zal er in de zaal waar hij speelt en waar het concert live in beeld gebracht wordt, maar 40 man zitten. De reacties van de mensen die elders via het internet volgen, zal hij niet zien. "Ja", antwoordt hij, "maar ik draai al even mee, als ik zo pretentieus mag zijn, en ik weet dat een publiek van 40 man soms beter kan zijn dan één van 400 of zelfs van 4.000 man. Je weet gewoon dat de mensen die gaan komen, gigantisch enthousiast gaan zijn."