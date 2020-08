De voordelen van corona: "Nu kunnen we op ons gemak de Ruien proper maken"

Het is een stevige klus om de Ruien proper te krijgen. "Met onze zuiginstallatie gaan we naar beneden en halen we al de vuiligheid en het slib weg", vertelt Wesley van VDV Cleaning. "We doen dat in opdracht van Water-link en het is een hele klus". In totaal moeten Wesley en zijn medewerkers zo'n 6 kilometer aan Ruien schoonmaken.

Omwille van het coronavirus zijn toeristen op dit moment niet toegelaten in de Ruien. "Dat maakt onze job wel een pak makkelijker. Het enige dat we af en toe tegenkomen is een rat, maar dat went, net zoals de geur", vertelt Wesley.