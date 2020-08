Cruciale weken voor bestrijding corona-epidemie in Brussel: focus op mensen die terugkeren uit rode zone

Vooral in Brussel, Schaarbeek, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node en Evere worden veel vakantiegangers uit een rode zone terugverwacht. "Daar de situatie onder controle houden, is onze grootste prioriteit op dit moment."

"Samen met die vijf gemeentes hebben we een sensibiliseringsplan opgesteld. We gaan mensen helpen om het registratieformulier in te vullen dat ze moeten invullen als meer dan 48 uur in een rode zone geweest zijn. We zetten ook in op begeleiding. Iedereen die uit een rode zone terugkeert, moet immers in quarantaine, ongeacht het testresultaat. Gemeenten zullen hulp aanbieden om mensen door die moeilijke periode te loodsen. Ook kinderen die niet naar school kunnen, zullen worden begeleid."