Kortrijks crematorium heeft door corona te veel crematies en dreigt in problemen te komen met milieuvergunning

Het crematorium in Kortrijk vraagt het aantal nu op te trekken naar 4.800, anders vreest directeur Jan Sabbe nog voor het einde van het jaar te moeten stoppen met crematies. “Wij zitten nu aan een goede 3.000, dat betekent dat wij in oktober en zeker in november aan ons plafond zullen zitten."

"Het aantal crematies stijgt jaarlijks, maar voor het uitzonderlijk hoge aantal van dit jaar is er maar één reden", zegt directeur Sabbe nog. “Dat is nagenoeg volledig toe te wijzen aan corona. Er waren meer sterfgevallen in die periode, maar er werd ook meer voor crematie gekozen voor de hygiëne. Los daarvan konden familieleden de afscheidsceremonie makkelijker uitstellen, want een urne met as kan je even bewaren."