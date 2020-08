Drugsgeweld in Antwerpen: "Overheid moet hier tegen vechten, maar of ze ooit kan winnen is zeer de vraag"

"Elk bedrijf is door corona in de problemen geraakt, dus ook de drugsmaffia. Er is een stuk minder vraag naar drugs, want het uitgaansleven ligt stil. De kleine jongens en het middenkader in het drugsmilieu zijn daardoor zwaar geraakt. Ik hoorde van een gebruiker dat hij vroeger in een weekend twee à drie berichtjes kreeg van een dealer. Nu krijgt hij er tien per dag. Ze zijn dus een beetje wanhopig."

Al blijft het moeilijk om één factor aan te duiden als verklaring voor het recente geweld. "Meestal is er dan iets fout gelopen in het drugsmilieu of dreigt er iets fout te lopen", weet journalist Van der Aa. "De voorbije weken is er bijvoorbeeld nogal wat cocaïne onderschept in de haven van Antwerpen en zijn er behoorlijk wat mensen gearresteerd. Vaak moet er dan een en ander uitgeklaard worden."