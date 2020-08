Eén maand na de nieuwe coronamaatregelen: wat hebben we bijgeleerd over deze gezondheidscrisis?

Tijdens de eerste golf zijn we compleet overvallen door het coronavirus. Dat was wellicht al sterk in ons land verspreid nog vóór we doortastende maatregelen namen. Nu weten we al korter op de bal te spelen. We testen meer om besmette patiënten sneller te isoleren, en hun risicocontacten in quarantaine te zetten. We dringen het virus ook sneller terug door onze contacten opnieuw te beperken en een mondmasker te dragen waar het druk is. En we slagen er veel beter in om de epidemie in de woonzorgcentra onder controle te houden.