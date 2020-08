En als corona nu eens in één grafiek samen te vatten viel?

Landen vergelijken is aartsmoeilijk. Daar heeft VRT NWS terecht over gepubliceerd. Het is moeilijk omdat je niet weet hoe erg de besmetting in een land was of je dat wel kunt vergelijken met een ander land. Maar tegelijk is er een enorme vraag naar landenvergelijkingen en de redactie is - terecht voorzichtig - daar ook al aan tegemoet gekomen. Zelf gebruik ik steeds vaker een grafiek van het totale aantal overlijdens per miljoen inwoners. U vindt hem bij deze column.

Het gaat voor alle duidelijkheid om een grafiek zonder logaritmische toeters en bellen. Hij vertelt gewoon hoe het totale aantal corona-overlijdens per miljoen inwoners evolueerde in de tijd. Omdat het totale aantal mensen dat gestorven is, helaas nooit kan dalen, gaan de lijnen op deze grafiek ook nooit naar beneden. Maar de lijnen worden wel vlakker. Dat betekent dat er al een tijdje niet zo heel veel overlijdens meer bijkomen. Aan die grafiek wil ik dan een paar stellingen uit mijn mailbox toetsen.