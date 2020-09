Eneco Clean Beach Cup gaat dan toch door dankzij digitale versie

De bedoeling is dat geïnteresseerden vanaf 19 september onze kustlijn gaan opruimen. Niet in een grote groep, maar in elk in zijn eigen bubbel. Via de app "We Plog" kan je zien wie er elders nog aan de slag is en welke straten en gebieden al zijn opgeruimd door andere vrijwilligers. Bernard Herbert heeft de app ontwikkeld. "Als je de app opent, zie je onmiddellijk een plattegrond van de omgeving waar je staat. De rode straten zijn de straten die nog een opruimbeurt kunnen gebruiken. De groene straten zijn net door iemand anders gedaan."

"Dit jaar kon er geen groepsevenement georganiseerd worden", zegt hij. "De app biedt een alternatief aan. Zo kan iedereen zelfstandig in actie schieten, waar en wanneer ze maar willen."