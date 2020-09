Eric “De Witte” Clerckx (55) reageert op overlijden regisseur Robbe De Hert: “Hij was een ruwe bolster met een peperkoeken hart”

“Het zat er een beetje aan te komen”, reageert een ontroerde Clerckx. “Hij sukkelde namelijk al lang met zijn gezondheid. Maar ik was toch heel verrast. Ik had al lang niets meer van hem gehoord. Dan verneem je dat nieuws via de media. Ik was er echt niet goed van.”

Clerckx werkte vijf keer samen met de regisseur, onder andere in de bekende klassieker “De Witte van Zichem”. Toch zag Clerckx De Hert vooral als een vriend. “Ik denk dat je Robbe het best kan omschrijven als een ruwe bolster met een peperkoeken hart. Voor wie hem op televisie zag was hij de bolster, omdat hij graag vrijuit zijn mening gaf. Maar ik vond hem een zachtaardige man. Zeker wanneer je een moment met hem alleen had, merkte je dat.”

De oud-acteur was vijftien toen hij voor het eerst op de set van Robbe De Hert stond. “Op de set van “De Witte” heb ik hem niet echt leren kennen”, vertelt Eric Clerckx. “Eerder na het filmgebeuren. Ik heb lang in Antwerpen gewoond, en toen ging ik wekelijks bij hem langs. Ik deed samen met hem boodschappen en we gingen samen naar de film. Toen ik in 2005 terug naar Limburg verhuisde, is het contact wat verwaterd.”