Dubbele EDUbox rond geld

Geld speelt een grote rol in ons leven: niet alleen halen we om de haverklap cash geld of een betaalkaart uit onze zakken, het is ook het middel dat de economie laat draaien, jobs creëert en ervoor zorgt dat we spullen kunnen kopen in de winkel.



Maar wat is geld eigenlijk? En hoe bepaalt het welke keuzes we maken? Met de EDUbox Financiële educatie heeft VRT NWS een kant-en-klaar lespakket gemaakt waarin dieper wordt ingegaan op dit thema.

Voor het eerst is het een dubbele EDUbox, waarbij beide delen een ander aspect van geld benaderen. Ze kunnen afzonderlijk worden gebruikt maar sluiten naadloos bij elkaar aan. De combinatie biedt daarom extra inzichten en meerwaarde.

Ontdek hier de twee dozen:

1. EDUbox Geld en ik

Deze EDUbox gaat over het belang van geld in het leven. Ze laat leerlingen nadenken en onderling discussiëren over de waarde van geld en van andere dingen in hun leven. Maar ze toont ook hoe hun individuele keuzes bepalen waar ze hun geld aan uitgeven en welke factoren die keuzes beïnvloeden.