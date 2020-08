Gordelfestival 2020 wordt alternatieve gordel: "Het mag bakstenen regenen, ik wil dat die gordel doorgaat"

"Ik heb altijd beloofd, het mag bakstenen regenen, ik wil dat die Gordel doorgaat", zeg Vlaams minister Ben Weyts (N-VA), bevoegd voor de Vlaamse Rand. "Het is een unieke manifestatie die vooral het Vlaamse en groene karkater van onze streek belicht. Maar je kan niet toelaten dat duizenden mensen op hetzelfde moment samenkomen, en daarom gaan we het evenement spreiden over een week."

"Van 31 augustus tot 6 september kan je die 100 kilometer in de Vlaamse Rand rijden. Je kan vanuit Huizingen, vanuit Overijse en Vilvoorde acht kilometer wandelen langs bewegwijzerde wandel- en fietsroutes, en vanuit diezelfde locaties kan je ook nog eens 30 kilometer gaan fietsen. Je kan het doen vanuit je eigen bubbel, en op je eigen tempo."

Wie wil deelnemen aan "DeGordel100kmChallenge" moet eerst een app installeren op zijn of haar smartphone en zich registreren.