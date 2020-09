Zulte kan corona-uitbraak al na een week inperken

Vorige week woensdag aarzelde het gemeentebestuur van Zulte niet toen duidelijk werd dat er zowel bij de jeugdbeweging, bij de speelpleinwerking als in de horeca een besmettingshaard was opgedoken. "We hebben alle betrokkenen meteen gecontacteerd, getest en in quarantaine gezet. Bij een negatieve test is er later nog een nieuwe test uitgevoerd om niets uit te sluiten", verklaart burgemeester Simon Lagrange.