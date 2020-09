Groenteboerderij AardewerkT in Neerpelt kweekt seizoensgroenten. “Wij deinen mee op het ritme van de natuur”

Bij AardewerkT krijg je geen aardbeien in januari of raapjes in de lente. “We gaan mee met de seizoenen”, vertelt Elke. “Dat wil zeggen dat je bij ons in de winter vooral pompoenen, alle soorten kolen of prei vindt.” Het voordeel van seizoensgebonden groenten is dat de gewassen vol smaak en vitaminen zitten. "Om het seizoen wat te verlengen, hebben we wel een serre. Dat wil zeggen dat we sla of radijsjes kunnen oogsten terwijl het buiten nog te koud is. Maar de serre wordt niet extra verwarmd of verlicht. We helpen de natuur een handje maar gaan niets forceren."