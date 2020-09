Halle past parkeerbeleid ingrijpend aan

Geloof het of niet, maar in het centrum van Halle kan je op veel plaatsen nog gratis parkeren. Dat is een publiek geheim en het zorgt er voor dat veel mensen hun kansje wagen en de stad doorkruisen op zoek naar een plekje. Aan die toestanden wil de stad een einde maken. Er komt in het centrum één identiek parkeertarief. Maar er is meer.