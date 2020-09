Herentalse kermis gaat dan toch door: "Langer en op een nieuwe locatie"

De kermis wordt dit jaar uitzonderlijk opgesteld buiten het centrum, op een terrein aan de Herenthoutseweg. "Normaal vindt de kermis altijd plaats op de Grote Markt, maar dat kon niet op een veilige manier", zegt schepen Yoleen Van Camp (N-VA). "Op het nieuwe terrein kunnen we makkelijker tellingen uitvoeren - er mogen immers maximaal maar 200 mensen tegelijkertijd op de kermis aanwezig zijn - en dat was op de Grote Markt een stuk moeilijker."



De kermis zal ook langer in Herentals staan, vanaf dit weekend tot en met 7 september. "Zo worden de bezoekers meer gespreid en kunnen de foorkramers na deze moeilijke tijden toch wat meer verdienen. Daarom ga ik op de gemeenteraad voorstellen om geen standgeld te vragen voor deze kermis."

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Mol is er geen reservatiesysteem met tijdssloten.