Gezinsvakantie in eigen land maakt verliezen door corona grotendeels goed voor kajakverhuurders in Waasland

In juli en augustus was er een grote vraag van gezinnen om te kajakken. Dat merkte ook het Kano- en Kajakcenter in Lokeren: “Mensen uit eenzelfde bubbel mogen met 2 in een boot, dan is het coronaveilig.” Dankzij de reclame die is gemaakt om in eigen land op vakantie te gaan en om het kajakken in de streek te ontdekken, hebben veel gezinnen het eens geprobeerd, denkt Laheyne. “99 procent van onze klanten waren gezinnen.”

De vraag was zodanig groot dat Laheyne nog boten heeft bijbesteld. Dat was niet vanzelfsprekend, want ze waren door de coronacrisis ook moeilijk leverbaar. “Ik heb last minute nog een partij kajaks kunnen kopen om aan de extra vraag te kunnen voldoen. Dat was natuurlijk een extra investering.” Maar de vakantiegangers in eigen land maken volgens de sector wel grotendeels de coronaverliezen goed. “Ik schat dat we toch 80% van een normale omzet zullen halen.”