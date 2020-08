Sterke stijging aantal horecazaken in Leuven, maar stadsbestuur waarschuwt: "Zeker 1 op de 5 zaken zal crisis niet overleven" 

De stad Leuven bekijkt hoe ze de horeca kan ondersteunen en werkt momenteel aan een soort toelage voor begin 2021. Geleyns stelt wel dat ze niet zoals de overheid rechtstreeks geld zullen investeren in alle horecazaken. “Een zaak die al op het rand van faillissement staat, dat heeft geen nut dat je daar nog geld in investeert. We moeten zien dat de zaken die voldoende kracht hebben om het te overleven er ongeschonden doorkomen en dat we die kunnen blijven ondersteunen, zodat ze een mooie toekomst tegemoet gaan."