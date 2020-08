Hotels in Vlaams-Brabant hebben rampzalige zomer, logies “op den buiten” doen het beter

De zomervakantie zit er bijna op, door corona zag die er voor heel wat mensen anders uit dan normaal. Mensen zochten een vakantie in eigen land, en dat merken ze vooral in de Groene gordel en het Hageland. De kleinschalige logies, zoals gastenkamers en vakantiewoningen, hebben een goed seizoen achter de rug, te vergelijken met vorig jaar.

“Er kwamen vooral mensen uit eigen land”, zegt Baptist Vlaeminck van de Toerisme Vlaams-Brabant. “Het is goed dat de Belgen op vakantie geweest zijn in het binnenland, want veel internationale bezoekers mochten er niet komen in het begin. Het was best ook een bizarre periode met veel last-minute boekingen, mensen die de dag zelf nog belden om te mogen langskomen. Het was ook een jonger publiek, normaal gezien zijn het de 65-plussers maar nu waren het vaak gezinnen met kinderen of vriendengroepen.”