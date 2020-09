In Grimbergen rammelen de riooldeksels nog altijd: "Eind september definitieve oplossing"

De bewoners van de Brusselsesteenweg in Grimbergen liggen 's nachts nog altijd wakker van kletterende riooldeksels in de straat. Eind mei beloofde Agentschap Wegen en Verkeer om het probleem aan te pakken. "We hebben al meermaals de verankering van de deksels verstevigd, maar omdat dat de deksels blijven rammelen gaan we nu het wegdek rond de deksels opbreken", zegt Anton Decoster van Wegen en Verkeer.