Jan Verheyen over de dood van zijn collega-regisseur Robbe De Hert

"We hebben toen afgesproken in één van zijn stamcafés in Antwerpen", gaat Verheyen voort. "Ik heb toen een uurtje met hem gebabbeld over onze passie: de cinema. Hij zat daar toen al middenin, maar ik twijfelde nog. Was dit wel iets voor mij? Kon je het in die sector wel maken in Vlaanderen? Robbe was voor mij toen het levende bewijs dat dat wel kon."

(Lees voort onder de foto)