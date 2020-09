Ondanks corona: kajakbedrijf uit Korbeek-Dijle heeft drukke zomer achter de rug

Door de coronacrisis werd er deze zomer gekozen voor massaal fietsen en wandelen in eigen streek. Dat blijkt uit de metingen van de provincie Vlaams-Brabant. En de thuisblijvers hebben zo ontdekt dat er leuke alternatieven zijn dichtbij huis.

In Korbeek-Dijle heeft het kajakbedrijf The Shelter twee topmaanden achter de rug en dat compenseert hopelijk het slechte voorjaar zegt Merel De Feyter: "Laten we zeggen dat het ons een stukje vooruit helpt voor dit seizoen. Het zal een goede steun zijn om verder te doen. Want wij starten dat seizoen in maart, en het is niet prettig als je dan de deuren al terug moet sluiten. Zeker omdat onze focus ligt op scholen en bedrijven ontvangen in mei en juni. En die mochten die maanden niet meer buiten."

Hopelijk valt het weer in september ook nog mee, want ook in het najaar kan er nog volop geroeid worden.