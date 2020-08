Klimaatactiviste Greta Thunberg na een jaar terug naar school

Ze begint met wat vertraging aan het nieuwe schooljaar. In Stockholm is de zomervakantie al sinds vorige week voorbij. Maar toen was de klimaatactiviste aanwezig op een betoging in Duitsland en had ze een onderhoud met de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

Thunberg nam een jaar vrij van school om zich in te zetten voor het klimaat. De 17-jarige groeide uit tot de inspiratiebron voor duizenden jongeren wereldwijd die zich inzetten voor het klimaat.

"Het voelt geweldig om weer op school te zijn", twitterde Thunberg (17), terwijl ze op de foto prijkt met een rugzak om en haar fiets in de hand.