KMI waarschuwt voor rukwinden: code geel in het binnenland, code oranje aan de kust

"Zomerstorm Francis raast vandaag over de Britse eilanden en trekt in de loop van komende nacht verder richting Denemarken", zegt VRT-weerman Bram Verbruggen. "Het oog van de storm zal ons land missen, maar zowel vanavond, vannacht en morgenvoormiddag zal het ook bij ons krachtig waaien."

Het KMI voorspelt stevige rukwinden. Het zwaartepunt wordt in het tweede deel van de nacht en morgenvoormiddag verwacht. Vanaf 18 uur vanavond geldt code geel voor het binnenland. Er worden rukwinden tot 70 of 80 kilometer per uur voorspeld. Aan zee geldt code oranje, met vannacht rukwinden tot 90 kilometer per uur of zelfs iets meer. Morgen zijn in het hele land rukwinden mogelijk tot 70 of 80 kilometer per uur.

Bij code geel geldt dat plaatselijke overlast of schade mogelijk is en het verkeer enige hinder kan ondervinden. Bij code oranje is schade op grotere schaal mogelijk. "Alles wat los is, leg je dus best vast. Je parkeert je wagen best ook niet onder een boom", geeft Bram Verbruggen als advies mee.