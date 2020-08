Kortrijk krijgt eerste coronaproof evenementenplein van Vlaanderen

Vandaag start een wedstrijd waarbij evenementenbouwers een ontwerp kunnen indienen over hoe zo’n evenementenplein er moet uitzien. Over een goede week moeten de ontwerpen wel al binnen zijn, want tegen midden september wil Kortrijk van start gaan met de eerste evenementen op Depart XXL. "Het ontwerp moet dus snel en eenvoudig op poten te zetten zijn", zegt de schepen voor Toerisme en Evenementen Kelly Detavernier (N-VA). "Het moet behalve coronaproof ook winterproof zijn, want we willen alles laten staan tot september 2021."

"We hebben de beelden allemaal wel gezien van het festival in Newcastle", gaat Detavernier voort. "Dat was ook coronaproof, maar misschien niet zo warm. Een ijzeren opstelling voelt wat kil aan, maar het heeft ons wel geïnspireerd om een coronaproof evenementenplein te bouwen in Kortrijk. Ik denk dat de creatievelingen er iets mooi en hip van kunnen maken."

(Lees voort onder de foto)