Kust komt coronazomer goed door: "Toerisme werd niet de gevreesde superverspreider van COVID"

De kust heeft de coronazomer al met al goed doorstaan. Het was soms erg druk maar het kusttoerisme heeft dus niet voor een piek in de coronabesmettingen aan zee gezorgd, integendeel. In De Panne is er sinds begin mei geen inwoner meer positief getest. Burgemeester Bram Degrieck (Het plan - B): "Ik blijf voorzichtig want misschien hebben we morgen wel besmettingen. Dat cijfer kan een positief gevolg zijn van de strenge aanpak en sterke communicatie. Maar het kan ook gewoon toeval zijn en snel veranderen. Hout vasthouden!"

Ook burgemeester Bart Tommelein van Oostende (Open VLD) is opgelucht. "De hele zomer zijn de coronacijfers ook hier laag gebleven. Er is wel eventjes alarm geslagen: drie gezinnen in Oostende bleken elkaar besmet te hebben. Ze gingen in quarantaine en het gevaar is geweken. Maar dat waren dus Oostendenaars. De toeristen hebben geen grote rol gespeeld in de coronacrisis."

De kust voerde heel wat maatregelen in om de toestand onder controle te houden. Zeker toen er erg veel toeristen naar zee kwamen tijdens de hittegolf. Op de dijk en in de winkelstraten moest iedereen een mondmasker dragen. En de politie gaf - na een periode van sensibilisering - boetes. In De Panne ging de belangrijkste winkelstraat dicht voor verkeer en werd de zaterdagmarkt afgelast. Burgemeester Bram Degrieck "Ja, ik heb veel kritiek gekregen voor die beslissingen. Maar we moesten iets doen. Vaak hebben we vanuit ons buikgevoel gehandeld. Maar iedereen moet weten dat we altijd het beste voor ogen gehad hebben."

Ook burgemeester Bart Tommelein kreeg kritiek toen hij het idee voor een strandpasje in Oostende lanceerde. Op drukke dagen voerde hij een aanmeldingsplicht in voor de centrumstranden. "Als liberaal ligt het niet in mijn aard om veel te verbieden en te verplichten. Maar we konden niet anders. Achteraf is gebleken dat het nodig is geweest om problemen door te grote drukte op onze stranden te voorkomen. Het is nergens uit de hand gelopen. De politie heeft weliswaar veel werk gehad met mensen uit het binnenland die naar de kust kwamen om amok te maken. Maar we hebben alles binnen de perken kunnen houden."