LIVEBLOG: Gemiddelde aantal overlijdens daalt voor het eerst sinds eind juni, ook besmettingen en opnames blijven dalen

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden (77) en zijn running mate Kamala Harris (55) zullen op regelmatige basis getest worden op het coronavirus. Dat heeft zijn campagneteam maandag gezegd. Nu de laatste tien weken voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november zijn ingegaan, zal hij allicht ook meer in het openbaar verschijnen.

Sinds de uitbraak van het coronavirus in de VS in maart is Joe Biden amper in het openbaar verschenen. Hij voerde wel campagne, voornamelijk online van bij hem thuis in Delaware, of verscheen op gelegenheden vlak bij zijn woonplaats. Hij draagt ook een mondmasker. Maar nu Biden officieel aangeduid is als kandidaat, komt de campagne in een nieuwe fase terecht. Een fase waarin contacten met het publiek groter zullen zijn.

Een medewerker van het campagneteam vertelde aan Reuters dat Biden, zijn running mate Kamala Harris, en campagnemedewerkers die met hen in contact staan, op regelmatige basis getest zullen worden, in overeenstemming met het advies van artsen. "Overeenstemmend met de transparantie die we aan de dag leggen, zullen we publiek bekendmaken als Biden of Harris ooit positief zouden testen", luidt het.