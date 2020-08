Mag "Rule, Britannia!" nog weerklinken op de BBC-Proms? Voorlopig wel, maar zonder gezang

Door corona is er dit jaar geen publiek toegelaten bij de Proms-concerten, dus er kan sowieso niet gezongen worden. Een uitgelezen kans om schoon schip te maken, vindt Nwanoku: “Als de BBC “Rule, Britannia!” en “Land of Hope and Glory” niet kan of wil schrappen, uitgerekend in het jaar van “Black Lives Matter”, dan is dat het bewijs van een gebrek aan moed, van onbegrip, en van een volslagen geloof in de superioriteit van de Britten.” Ook popster Lily Allen merkte vorig jaar al op dat “Britannia rules the waves” niet meer van deze tijd is.