Marine oefent op het onschadelijk maken van mijnen in haven Oostende

De oefening in de achterhaven van Oostende maakt deel uit van een grotere internationale oefening die Sandy Coast heet. Elk jaar wordt die oefening afwisselend georganiseerd door Nederland of België. Dit jaar was ons land aan de beurt. Vorige week oefenden ze al op zee, tussen Zeebrugge en Oostende. "Voor de Belgische kust hadden we oefenmijnen geplaatst", zegt Clauwaert. "Dat zijn namaakmijnen die heel goed op de originele zeemijnen lijken. Het was de bedoeling dat ze de mijnen lokaliseerden en identificeerden. Daarna moesten ze ze ook uit de zee halen."

"Dat is niet zo simpel als je denkt", zegt Clauwaert. "De zichtbaarheid onder water is beperkt, er staat ook een sterke stroming en er is veel scheepvaart op dat stuk van de Noordzee." De internationale oefening duurt nog tot 11 september.