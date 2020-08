Reusachtige metalen zetpil van kunstenaar Wim Delvoye in Gentse Sint-Baafskathedraal

Een beetje geschiedenis is wel op zijn plaats in dit verhaal, vindt Collin: "In 1538 werd de kathedraaltoren ingehuldigd en was de kathedraal voorzien van een torenspits. Maar die is er tientallen jaren later - door een onweer - afgebliksemd en nooit vervangen. Nu krijgen we er 2 torens voor in de plaats", zegt Collin, "1 waarvan de spits naar de hemel gericht is en een andere die met zijn spits naar de aarde staat."