"Mijlpaal voor Afrika": Na decennialange strijd is wilde polio uitgeroeid op Afrikaanse continent

Dat Afrika nu poliovrij is, is inderdaad een mijlpaal. Toch hoort er een kanttekening bij. De ziekte die nu is uitgeroeid, is de wilde polio. Daarnaast is er nog een -weliswaar zeldzame- vorm van het virus. Geen "wild" poliovirus, maar een variant die is afgeleid van een ouder ­poliovaccin dat zich zodanig heeft aangepast dat het opnieuw een ziekmakend en besmettelijk virus is geworden.