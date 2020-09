Milieupolitie LRH maakte al 117 dossiers op in 1 jaar: “We willen de vervuiling zo snel mogelijk stoppen”

Als er een klacht binnenkomt in verband met het milieu, moet er snel worden opgetreden om de vervuiling in te perken. En die overtredingen en misdrijven zijn heel divers, zegt milieuinspecteur Erik Thewissen van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad: “Dat kan gaan om simpelweg sluikstorten van een zakje huisvuil. Maar dat kan ook gaan om zware verontreiniging van een waterloop dat afkomstig is van een bedrijf. Dan gaan we dat onderzoeken om het zo snel mogelijk te stoppen.”