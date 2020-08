Mysterieus geluid houdt bewoners Lanaken wakker: “Klinkt al de hele maand als een luide sirene”

Op 8 augustus om vier uur ’s nachts was er voor het eerst een sirene-achtig geluid te horen in de buurt van Rekem en Neerharen. Sindsdien is het wekelijkse kost voor buurtbewoners. Waar het geluid vandaan komt, of wie het produceert is nog niet duidelijk. “Ik werd plots midden in de nacht wakker door dat enge geluid”, vertelt buurtbewoner Casper Vissers. “Het klinkt als een oud oorlogsalarm. Dat gaat dan voor 20 tot 30 seconden aan en daarna is het weer voorbij. Het is zo luid dat je onmiddellijk wakker wordt.



De politie is al verschillende keren gebeld voor dit probleem. “Maar die zijn altijd te laat”, vertelt Casper. “De mensen bellen wanneer het geluid start, maar tegen dat je telefoon neerlegt is het alweer voorbij. Gisteren zijn een vriend en ik ’s nachts op pad gegaan om te ontdekken waar het geluid juist vandaan komt. Het leek uit de bossen te komen. Maar omdat het geluid telkens zo kort is weet je niet waar zoeken.”