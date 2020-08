Na granaataanslag gisteren, vannacht huis ernaast beschoten in de De Gryspeerstraat in Deurne

In Deurne in Antwerpen is afgelopen nacht een huis beschoten in dezelfde straat waar gisteren een granaat is ontploft. Een man met een machinegeweer loste meerdere schoten op het pand. Dat liep schade op, maar in de omgeving is de schade beperkt.

Gisteren waren er al aanwijzingen dat de granaat bij het verkeerde pand terecht was gekomen. De woning ernaast is namelijk eigendom van een Antwerpse familie die al vaak geviseerd werd in gelijkaardige en meestal aan drugsgelinkte feiten.

Het is al het vijfde incident in enkele dagen tijd. Of er een verband is tussen al deze feiten wordt onderzocht. Het is de federale politie die alles onderzoekt. Er zullen onder meer camerabeelden uit de omgeving onderzocht worden.