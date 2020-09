Nieuw coronatestpunt geopend in Brasschaat

Bedoeling is om mensen die mogelijk besmet zijn zoveel mogelijk weg te houden uit de wachtzalen van de dokters in de regio. "De resultaten van de tests zullen snel bekend zijn", zegt algemeen directeur Joost Baert van het Klina-ziekenhuis. "Er is een goede samenwerking tussen het afnamepunt en het klinisch laboratorium van het ziekenhuis. We hebben het geluk dat ons labo goed uitgerust is en een grote testcapaciteit heeft. We maken ons daardoor hard dat we binnen de 12 uur een resultaat hebben."

Later hoopt AZ Klina dat ook de patiënten die in het ziekenhuis moeten worden opgenomen, zich daar eerst kunnen laten testen. En als er een coronavaccin is, zou het ook als vaccinatiepunt kunnen dienen.