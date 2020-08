Ongerepte meteoriet biedt NASA blik op evolutie bouwstenen leven

Verschillende soorten aanwijzingen wijzen erop dat de originele chemische samenstelling van Asuka 12236 de best bewaarde is in een categorie van koolstofrijke meteorieten die CM chondrieten genoemd worden. CM chondrieten behoren tot de interessantse rotsen om te bestuderen voor geleerden die zich toeleggen op het ontstaan van het leven, aangezien veel van dergelijke meteorieten een zeer complexe mengeling bevatten van organische verbindingen die geassocieerd worden met levende wezens.

Onderzoekers hebben vastgesteld dat het binnenste van Asuka 12236 zo goed bewaard is omdat de meteoriet slechts aan heel weinig lopend water of hitte is blootgesteld, zowel toen hij nog een deel was van een asteroïde als later, toen Asuka 12236 op Antarctica lag en nog niet ontdekt was.

Ze kunnen dat uitmaken op basis van de soorten mineralen die ze in de meteoriet vinden. De afwezigheid van kleimineralen is één aanwijzing, aangezien die gevormd worden door water. Een andere aanwijzing is dat Asuka 12236 veel ijzer bevat dat niet verroest is, een aanwijzing dat de meteoriet niet blootgesteld is aan de zuurstof in water.

De meteoriet bevat ook een grote hoeveelheid silicaatkorrels met ongewone chemische samenstellingen die erop wijzen dat ze gevormd zijn in oude sterren die gestorven zijn voor de zon zich begon te vormen. Aangezien deze silicaatmineralen makkelijk afgebroken worden door water, vinden onderzoekers ze niet in meteorieten die minder ongerept zijn dan Asuka 12236.

"Het is grappig na te denken over hoe deze dingen op de aarde vallen en vol blijken te zitten met al die verschillende informatie over hoe het zonnestelsel zich gevormd heeft, waarvan het gevormd is, en hoe de elementen opgebouwd zijn in het sterrenstelsel", zei Conel M. O'D. Alexander, een wetenschapper aan het Carnegie Institution for Science in Washington D.C. die meegemerkt heeft met het team van Glavin aan de analyse van Asuka 12236.