Duizenden mensen willen "mars tegen straffeloosheid" in Oostende, maar burgemeester is duidelijk: "Het is verboden"

De burgemeester van Oostende, Bart Tommelein (Open VLD) herinnert er aan dat het nu, in tijden van corona, verboden is om te betogen. Hij zal er alles aan doen om de "mars tegen straffeloosheid" tegen te gaan. "We zijn als stad daarin heel duidelijk: samenscholingen zijn verboden. Alle betogingen, en zeker betogingen van die aard, zijn niet toegelaten. De politie heeft deze informatie opgepikt en bereidt zich nu voor. Alles is onder controle. Er komt ook politieversterking om ervoor te zorgen dat de mars zeker niet kan doorgaan."