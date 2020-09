Openluchttheater Rivierenhof breit vervolg aan coronaveilige optredens

Onder de naam 'Take Care' organiseerde het Openluchttheater in Deurne de voorbije zomer coronaveilige optredens. Dat zijn concerten met minder publiek, meer afstand én in openlucht. "Dat verliep allemaal heel goed", vertelt Jana Tricot. "In het OLT is er éénrichtingsverkeer, waardoor mensen elkaar niet kruisen, de bar is ook helemaal coronaproof en tussen de verschillende acts wordt alles grondig gepoetst. Zo zorgen we ervoor dat alles op een veilige manier kan verlopen. We hebben dan ook beslist om de optredens door te laten gaan tot half oktober"



Vanaf 1 september zullen telkens 400 mensen kunnen genieten van optredens van onder andere Noémie Wolfs, Jan Jaap van der Wal en The Bony King of Nowhere. Tickets kan je hier bestellen.