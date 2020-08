Laat de cultuur- en eventsector handen in elkaar slaan met het onderwijs

Ik zie het zo voor me. Een event planner naast de directie. Een communicatiemedewerker naast een leraar. Een licht- of geluidstechnicus in het technisch onderwijs. Een auteur of artiest voor de klas. Inderdaad, tel daar nog eens de mensen uit de cultuursector bij.

Vind je dit een gek idee? Ik vind het niet uit. Er is namelijk een precedent. Ten tijde van de Grote Depressie in de jaren 1930 tekende president Franklin D. Roosevelt een hervormingsprogramma uit, u wel bekend: The New Deal. Een van Roosevelts doelen was zoveel mogelijk Amerikanen aan een betaalde baan helpen. Onderdeel van het ambitieuze tewerkstellingsproject WPA was onder meer het Federal Art Project. Ofte: kunstenaars - zoals Jackson Pollock en Mark Rothko - stelden hun talenten ten dienste van de gemeenschap in ruil voor een inkomen.