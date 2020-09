Sint-Pieters-Leeuw vraagt bij heropstart van het schooljaar om overvolle bussen te melden

De Lijn zet op die eerste schooldag geen extra bussen in, maar wacht eerst af hoeveel leerlingen er effectief met de bus naar school gaan. Want uit cijfers blijkt namelijk dat er veel minder schoolabonnementen werden verkocht.

De schepen van mobiliteit in Sint-Pieters-Leeuw Jan Desmeth begrijpt de beslissing van De Lijn, maar vraagt toch aan inwoners om te melden op welke bussen er te veel volk zit. Want er wordt gevreesd voor meer coronabesmettingen als alle leerlingen weer met een overvol openbaar vervoer naar school gaan: "We willen daar wel de vinger aan de pols houden en vandaar mijn oproep aan studenten uit Anderlecht, Halle en Lennik om de gemeente te melden wanneer bussen extra vol zitten. Liefst met informatie van de juiste tijdstippen en het nummer van de lijn, zodat we die info kunnen doorgeven aan De Lijn, en kunnen bijsturen waar nodig."