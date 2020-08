Politie Gent vindt bijna 90 gestolen fietsen terug in een huis, zoektocht naar de eigenaars kan beginnen

Veel details over hoe ze de fietsen op het spoor zijn gekomen, wil de politie niet kwijt. Alleen dat het dus een alerte politiepatrouille was die een verdachte man opmerkte en overging tot controle. Het eindresultaat was een huiszoeking in een huis aan de Brugsesteenweg. Daar werden bijna 90 fietsen aangetroffen. Voor de Gentse politie was het meteen de grootste vondst van gestolen fietsen op één plek.