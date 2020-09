PXL in Hasselt verwacht nog amper parkeerproblemen bij start academiejaar

PXL zet sinds de coronacrisis erg in op leren via de computer, waardoor niet alle studenten fysiek naar de klaslokalen moeten. De afgelopen jaren waren er altijd zware verkeersproblemen bij de start van het academiejaar, door studenten die op zoek waren naar een parkeerplek. Dit jaar wordt bij de start van het academiejaar maar maximum 75% van de studenten verwacht in de schoolgebouwen. Directeur Ben Lambrechts: “Van de eerstejaars verwachten we tot 80% van de studenten. Van de andere jaren is dat telkens maar de helft. Dus we verwachten bijna geen parkeerproblemen meer.”