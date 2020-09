Rapencross in Lokeren gaat dan tóch door: "De veldrit zal plaatsvinden zonder volk"

Organisator van de cross Kurt Verminnen is een tevreden man: "Sinds de annulering zijn we blijven zoeken naar een alternatief om de cross te laten doorgaan. We vinden het belangrijk om deze cross in het schema van het veldritseizoen te houden", legt Verminnen uit. "Vooral naar de toekomst toe ook. We willen het Belgisch Kampioenschap in 2023 organiseren en deze cross is een van de generale repetities daarvoor."